Olympiër Hanne Verbruggen staat weer voor de klas: "Batterijen opgeladen door te lopen"

Kort na haar race in Tokio zei Hanne dat ze de olympische ringen wou laten tattoeëren. "Dat is intussen ook gebeurd. Ik heb goed nagedacht over waar ik ze wou laten zetten en ze staan op mijn onderarm. Ik heb er trouwens direct een tweede gezet, ik dacht: eentje is geentje. Op mijn rug staat in het Japans 'mama' omdat ik zo veel aan haar te danken heb. Door het coronavirus heeft ze veel wedstrijden moeten missen maar vanaf nu is ze altijd bij mij. Er was ook een vriendin bij die japanologie heeft gestudeerd, zo ben ik zeker dat het juist is wat er op mijn rug staat. (lacht)"