Ook dit jaar geen jaarmarkt in Dilbeek

Heel wat Dilbekenaren vinden het jammer dat de jaarmarkt niet doorgaat. Ook gemeenteraadslid Reindert De Schrijver (DNA), die actief is in het verenigingsleven vindt het een gemiste kans. "Wij begrijpen dat een gemeentebestuur de veiligheid van de inwoners voor ogen heeft. Maar een jaarmarkt is een laagdrempelige manier om de inwoners van Dilbeek opnieuw bijeen te brengen. En dat terwijl er in andere gemeenten wel jaarmarkten doorgaan, zoals in buurgemeente Anderlecht."