Op 28 oktober opent een nieuwe sterrenwacht op een dak in Bocholt

Op 28 oktober opent in Bocholt een nieuwe sterrenwacht, na Genk de tweede publieke sterrenwacht in Limburg. Voor het Educatief Centrum voor Natuur- en Sterrenkunde ( ECNS) is dat een bekroning na tien jaar werking. Vandaag is de naam van de sterrenwacht bekendgemaakt: ‘Observatorium Georges Lemaître Bocholt’.