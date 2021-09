Ophef na TikTok-video Tom Van Grieken (Vlaams Belang): "In 2024 rekening presenteren aan linkse leerkrachten"

Naar aanleiding van 1 september postte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een filmpje op TikTok waarin hij belooft om "in 2024 de rekening te presenteren aan linkse leerkrachten". Op sociale media is daar veel ophef over ontstaan, maar volgens Van Grieken zelf is de heisa over het filmpje overdreven. "Het was gewoon een oproep aan leerkrachten om hun politieke mening niet aan leerlingen op te dringen", zegt hij.