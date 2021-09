Zorgopleidingen in de lift aan Limburgse universiteit en hogescholen: "Veel goede rolmodellen gezien tijdens coronacrisis"

Door de coronacrisis kiezen meer studenten voor een opleiding in de zorg. Dat was vorig academiejaar al het geval, en ook dit jaar stijgt het aantal studenten verpleegkunde met zo'n 30%, zowel aan de hogeschool PXL als aan de UCLL. "We hebben in de coronacrisis ook heel wat mooie rolmodellen en verhalen gezien", vertelt directeur Ben Lambrechts van de PXL. "En het is ook een goede zaak want de zorgsector heeft die verpleegkundigen ook echt nodig."

Aan de UHasselt zit de opleiding biomedische wetenschappen in de lift. "Dat was vorig jaar ook al, en die trend zet zich nu voort", vertelt rector Bernard Vanheusden. Aan de UCLL zien ze zelfs tot 50 procent meer inschrijvingen voor de richting biomedische laboratoriumtechnologie in Diepenbeek. "Dat is het corona-effect", zegt Marc Vandewalle, de directeur van UCLL. "Als het op televisie ging over coronabesmettingen of testcentra, dan kwamen die beroepen in beeld."