Ouders steeds vaker zelf verantwoordelijk voor aankoop schoolboeken: "Ik vind de aanpak heel commercieel"

De aankoop van schoolboeken voor het secundair onderwijs gebeurde in het verleden bijna altijd via de school. Maar sinds een paar jaar schakelen scholen er steeds vaker commerciële webshops voor in. "Scholen geven ons een boekenlijst per opleiding door en wij kopen de boeken aan bij de uitgeverijen," verduidelijkt Ivan Coeckelbergh van vzw Edudis, de belangenvereniging van verdelers van educatieve boeken.

Voordelen?

Volgens Coeckelbergh hebben vooral scholen er baat bij om de boekenverkoop uit te besteden aan commerciële partners. "Het secundair onderwijs is complexer en meer gediversifieerd geworden. Scholen kunnen niet meer voor alle richtingen al het materiaal zelf aankopen. Door met ons samen te werken, zorgen we ervoor dat elke leerling het juiste boekenpakket krijgt."

Zijn er dan ook voordelen voor ouders en leerlingen? Want zij moeten nu al het werk zelf doen. "Veel ouders appreciëren het bestelgemak. Ze krijgen via de website een kant-en-klare lijst en kunnen in enkele muisklikken alles bestellen. Al vinden sommige ouders de websites toch te commercieel, merkt De Inspecteur aan de talrijke reacties. "Wij verkopen ook ander schoolmateriaal als extra service, maar ouders zijn zeker niet verplicht om dat te kopen", zegt Coeckelbergh.

Kostprijs

De Inspecteur krijgt van verschillende ouders ook de vraag waarom schoolboeken zo duur zijn. Ze moeten vaak ruim 200 à 300 euro betalen voor een boekenpakket. Volgens Coeckelbergh is dat de verantwoordelijkheid van de uitgeverijen. "Wij verkopen de boeken aan de adviesprijs die de uitgeverij aanrekent. Wij maken daar geen winst op."

De prijsstijging zou een gevolg zijn van het veranderend studiemateriaal. Ivan Coeckelbergh: "Wanneer uitgeverijen hun handboeken vernieuwen, schakelen ze vaak over naar invulboeken. Die kun je niet doorverkopen of huren. Dat maakt dat de factuur een pak hoger wordt." Volgens hem zal die trend zich ook in de toekomst steeds verder doorzetten.

Ook Koen Pelleriaux, de nieuwe afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), is zich bewust van die hoge kostprijs. "De meeste scholen proberen een kostenbewust beleid te voeren, maar het klopt dat die kosten soms hoog oplopen." Hij begrijpt dat scholen ervoor kiezen om de aankoop van schoolboeken uit te besteden: "We denken niet dat scholen daardoor de voeling met de kostprijs verliezen. Zij sluiten uiteindelijk nog altijd de contracten af met de verdelers van schoolboeken."

Maximumfactuur?

Het Gemeenschapsonderwijs pleit al jaren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs om zo de schoolkosten betaalbaar te houden voor alle gezinnen. Waarom laat die beslissing zo lang op zich wachten? "Als we de kosten willen wegnemen bij de ouders, moet iemand anders ze betalen. En het secundair onderwijs kost nu eenmaal veel geld."

Pelleriaux wil daarom eerst focussen op een maximumfactuur voor de eerste graad van het secundair onderwijs. "Daar heb je minder diversiteit aan opleidingen en liggen de kosten ook nog niet zo hoog."