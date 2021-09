Podcast - De wereld na 9/11: "Toen de hemel naar beneden viel"

Op vrijdag 14 september vertrok ik uiteindelijk toch. Thuis speelde mijn zoontje van 6 met enige angst de aanslagen na met K’nex-torens. Op de luchthaven werd om 12 uur 's middags, met duizenden bevroren passagiers in de vertrekhal, een indrukwekkende minuut stilte gehouden.



Even later vloog ik samen met mijn collega Jan Balliauw naar Montréal in Canada. Van daaruit zouden we een hele nacht rijden tot in New York. Pas de volgende dag, op zondag, na het verkrijgen van de nodige accreditaties bij de New Yorkse politie, zag ik voor het eerst de woestenij op Ground Zero. De ravage was misselijkmakend.