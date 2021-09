Rode Ibis neergestreken in park in Bilzen

De rode ibis is een opvallende gast in het Wilderpark in Bilzen. De Zuid-Amerikaanse vogel is wellicht ontsnapt uit een dierenpark. "Maar hij is niet van Planckendael", zegt woordvoerder Inge Segers. Vorig jaar ontsnapten er 14 Rode Ibissen in Planckendael. Het merendeel daarvan is intussen terecht. "Het ringnummer van de rode ibis in Bilzen is niet van onze vermiste exemplaren."