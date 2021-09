Scholengroep Stroom in Oostende springt creatief om met lerarentekort

De zoektocht naar leerkrachten verliep dit jaar nog moeilijker dan andere jaren. Chris Vandecasteele, directeur van ongeveer 30 secundaire en basisscholen die samen de groep Stroom vormen, begint voor het eerst in zijn carrière met een aantal openstaande vacatures aan het schooljaar. "Enerzijds is het een positief verhaal want ons leerlingenaantal blijft stijgen, anderzijds is het nu echt improviseren. Verscheidene kleuteronderwijzers die nog niet aan het werk zijn, vullen die plaatsen in. Wij blijven ondertussen verder zoeken. Gelukkig gaan de leerlingen daar vandaag heel weinig van merken."

Waarom het dit jaar zo erg is, weet directeur Vandecasteele niet precies. Maar er moet dringend een mentaliteitsverandering komen tegenover leerkrachten, vindt hij. "We moeten dringend aan tafel zitten met de daarvoor bevoegde instanties. De laatste jaren wordt er heel negatief gekeken naar leerkrachten. Als we vroeger iemand een C-attest gaven, dan was dat zo, nu krijgen we 30 advocaten op ons dak."

Dat maakt het beroep ook niet aantrekkelijk voor studenten. "De kweekvijver wordt kleiner en kleiner. Als ik goed ingelicht ben dan zijn er vorig jaar maar 14 onderwijzers afgestudeerd aan de hogeschool van West-Vlaanderen, dat is dramatisch weinig."