Sportschool KA in Beveren start vanaf dit schooljaar met padel

Dominique De Boeck: "Padel is niet meer weg te denken als sport. Zeker in coronatijden is de hype nog aangegroeid. En we zien ook heel veel tennissers die de weg van padel inslaan. Daarom vinden wij het opportuun om padel mee op te nemen in het lessenpakket." Padel wordt vaak aanzien als een makkelijke instapsport, maar er zijn toch heel wat gelijkenissen met tennis. De Boeck: "De leerplandoelstellingen voor padel en tennis zijn gelijklopend: het gaat ook over verdedigen, aanvallen , een bewegingsanalyse maken en dergelijke meer."