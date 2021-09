Niet genoeg speurders in Brussel, en dus zullen sommige fiscale en financiële dossiers niet meer onderzocht worden

Bij het Hof van Cassatie, het hoogste rechtsorgaan in ons land, vroeg eerste advocaat-generaal Ria Mortier zich af hoe het komt dat Justitie er niet in lijkt te slagen om meer vertrouwen te krijgen van de burgers. Volgens haar komt dat onder andere door de media, die elk incident aangrijpen om te benadrukken dat Justitie faalt. Kritiek moet kunnen, vindt Mortier, maar het is niet aan de media om zelf te oordelen of iemand schuldig is, of om een straf te licht of te zwaar te vinden. En dat terwijl Justitie verplicht is om zich heel terughoudend op te stellen, en het geheim van het onderzoek na te leven.