Start renovatie in de havengeul op linkeroever in Nieuwpoort

In Nieuwpoort starten vandaag de renovatiewerken in de havengeul op linkeroever, want de inwerking van eb en vloed heeft heel wat schade veroorzaakt. Met platen en beton wordt de glooiing nu weer aangesterkt. Wandelaars en fietsers kunnen door de werken tijdelijk niet het houten wandelpad en de Paul Orbanpromenade gebruiken. Die vormen samen een soort tweede zeedijk, waar veel mensen komen uitwaaien, te voet of op de fiets. Zij zullen dus een omleiding moeten volgen.

De werken zullen starten van aan de overzet, waar mensen het bootje kunnen nemen naar het natuurreservaat, tot aan het Loodswezenplein. "Dat stuk wordt uiteraard afgezet", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). " Om deze werken te kunnen uitvoeren zal de houten wandelpromenade verwijderd worden, na de werken wordt deze teruggeplaatst. Zo kan die nieuwe glooiing heel structureel en deftig aangepakt worden."

De werken duren nog tot volgende zomer.