Festivals zadelen strand van Zeebrugge op met berg afval

In augustus was het strand van Zeebrugge het toneel van festivals als WECANDANCE en Bomboclat Festival. Bijna 2 weken na het laatste festival ligt er nog steeds een berg afval, merkten de vrijwilligers van Proper Strand Lopers. ''We ruimen het hele jaar door stukken plastic, spanbandjes, vuurwerkrestanten en blikjes van de festivals op", klinkt het bij de vereniging.

"We hebben in 2018 al contact gehad met festivalorganisatoren en het stadsbestuur. In 2019 was het iets beter. Maar dit jaar is het erger dan ooit", vertelt Tim Corbisier van Proper Strand Lopers. "Dit jaar willen wij het niet meer opruimen." Het strand en de zee zijn een erg kwetsbare plek, maar het achtergebleven afval is ook gevaarlijk voor strandgasten die blootvoets in het zand lopen.