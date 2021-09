Te koop: grotendeels volledig skelet van een triceratops, een plantenetende dinosauriër van 66 miljoen jaar geleden

Het veilinghuis Drouot uit Parijs is al eeuwenlang een vaste waarde in Frankrijk. Toch gaat nu zelfs voor Drouot een uniek stuk onder de hamer. Eind oktober zal het grotendeels intacte skelet van een triceratops worden geveild aan de hoogste bieder. Het gaat om een vrij courante, maar wel erg grote plantenetende dinosauriër die 66 miljoen jaar geleden leefde. Het skelet werd in 2014 opgegraven in de staat South Dakota en is nu samengesteld. (Lees verder onder de foto).