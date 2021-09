Tooghangen mag weer: "Wat ik vooral gemist heb is het sociaal contact" 

“Het gevoel is nog een beetje dubbel omdat het terug wennen is”, zegt Rudi, een vaste toogganger van café Sport. “Zoveel jaren aan de toog gezeten en dan weer niet. En wat ik vooral gemist heb is het sociale contact. Nieuwe mensen leren kennen. Want aan de toog zitten doe je niet zomaar, je hoopt ook dat je nieuwe mensen leert kennen”, legt hij verder uit. “Om te eten zit je best aan een tafel, maar om een frisse pint te drinken is de toog interessanter. Op dat anderhalf jaar aan een tafel, heb ik eerlijk gezegd heel weinig mensen leren kennen. We mochten niet zomaar rechtstaan en aan een ander tafel gaan zitten, en dat heb ik ook gerespecteerd. Maar ik hoop nu in het weekend nieuwe mensen te leren kennen.”