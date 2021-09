Tot drie kopjes koffie per dag drinken vermindert risico op hart- en vaatziekten

Over koffie, en of het nu wel of niet gezond is om het te drinken, is al veel inkt gevloeid. De European Society of Cardiology wil de vraag voor eens en altijd beantwoorden met wat ze noemen "de grootste studie tot nog toe over het effect van regelmatig koffie drinken op het hart- en bloedvatenstelsel".

468.629 proefpersonen uit het Verenigd Koninkrijk, zonder hart- en vaatziekten, werden geselecteerd en verdeeld in 3 groepen: degene die niet dagelijks koffie drinken (22,1% van de deelnemers), degene die 0,5 tot 3 koppen koffie per dag drinken (58,4%) en degene die meer dan 3 koppen per dag drinken (19,5% van de deelnemers).