Twee mensen uit brandende woning gered in Klerken

In de Perelaarommegangstraat, een wijk in het centrum van Klerken, was er woensdagmorgen vroeg een brand in een keuken van een huis. Een moeder en haar dochter zaten vast op de eerste verdieping maar konden door de buren gered worden met een ladder. Zij werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Twee katten en een konijn overleefden de brand niet. Een derde kat en een hond konden gered worden.

Het is nog niet zeker hoe de brand is ontstaan, zegt brandweerkapitein Gino Crombez: "Ik vermoed dat de brand werd veroorzaakt door een elektrisch vuur, maar onderzoek zal duidelijkheid brengen." De brandweer kwam pas ter plaatse nadat de buren al gered waren en hadden het vuur snel onder controle. "Er is enkel brandschade in de keuken maar het was vooral de rook die veel schade heeft aangericht. De woning is voorlopig onbewoonbaar."