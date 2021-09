UGent voor het eerst in top 100 van wereldranglijst universiteiten, KU Leuven blijft Belgische koploper

De KU Leuven blijft traditiegetrouw de hoogst gerangschikte Belgische universiteit. Met plaats 42 bekleedt de Leuvense universiteit de beste positie in vijf jaar tijd. En dat iets om heel erg trots op te zijn, zegt rector Luc Sels. "Het is internationaal toch iets bijzonders als je in die top 50 terechtkomt. Je merkt dat andere universiteiten heel erg kijken naar de kop van het peloton. Dit brengt ons wellicht in de top vier, vijf of zes van universiteiten in continentaal Europa en dat is een positie die we heel graag willen behouden."