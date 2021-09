Leren leerlingen tegenwoordig niets meer omdat het allemaal plezant moet zijn? Dit zegt de wetenschap

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het Vlaams onderwijs daalt. Hoe is dat gekomen? Omdat er te weinig aandacht is voor kennisoverdracht en te veel voor het welzijn van de leerlingen? Is het een gevolg van de "pretpedagogie"? En, wat is de beste onderwijsvorm? De Universiteit van Vlaanderen vroeg aan dr. Esther Geyssens, pedagoog en gastprofessor aan de UGent en VUB, om ons een inkijk in het debat te geven én te bekijken wat de wetenschap over onderwijs zegt.