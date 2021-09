Verdeelcentrum Bpost Mechelen deels ontruimd na poederbrief, volgens eerste onderzoek gaat het om gif strychnine

In het verdeelcentrum van Bpost aan de Egide Walschaertsstraat in Mechelen werd vanmiddag een poederbrief aangetroffen. De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse voor een onderzoek, maar kon even later opnieuw vrijgegeven worden. De brief is naar het laboratorium gebracht. Volgens de eerste vaststellingen zat er strychnine in de envelop. Dat is een wit reukloos en zeer giftig poeder dat onder meer gebruikt wordt als mollen- en rattenvergif.