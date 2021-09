Drie generaties Anciaux schrijven samen een boek

Britt Anciaux heeft voorlopig geen politieke ambities. "Ik denk dat je ook buiten de politiek je steentje kan bijdragen aan de maatschappij. Als arts kan ik ook een meerwaarde bieden. Ik ga me nu specialiseren in kindergeneeskunde. Ik wil me inzetten voor kinderen die minder kansen krijgen of die niet uit een warm nest komen. Ik wil ook aandacht hebben voor de problematiek van obesitas en diabetes bij kinderen. Je kan je ook engageren in je eigen omgeving zonder daarvoor in de politiek te gaan."