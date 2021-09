VIIO Borgloon start schooljaar met werken en versoepelingen

Directeur Rik Bollen is opgelucht dat er heel wat versoepelingen zijn in de de coronamaatregelen op school. Er kan opnieuw in de refter gegeten worden in plaats van in de klas en ook op het gebied van mondmaskers zijn ze er veel vrijer. "Zowel leerlingen als leerkrachten hoeven geen mondmasker te dragen als ze zitten in de klas. In de gangen moet er wel eentje op. Maar op de speelplaats hebben we zoveel plaats dat ook daar geen mondmasker meer moet. Deze versoepelingen gaan het welzijn bevorderen!"