Wase erfgoedorganisatie Erfpunt is op zoek naar vergeten fruitsoorten

Eén van die vergeten fruitsoorten die Erfpunt heel graag wil terugvinden is 'Moeders natte'. Dat blijkt een lokale perensoort te zijn die al heel vroeg rijp is, in juli in plaats van eind augustus. "'Moeders natte' is een verhaal op zich", vertelt Stephan Delaruelle. "Wij kwamen in contact met Gilbert Vermeulen uit Rupelmonde. Die stamt uit een gezin van fruiteniers. Dat waren mensen die de opbrengst van boomgaarden opkochten om ze te gaan plukken. Gilbert ging in de jaren '40 al als kind mee om fruit te plukken. En hij herinnert zich nog die 'Moeders natte' omdat dat de perensoort was die het eerste rijp was. Maar ook hij weet er geen meer staan.