Na heisa over filmpje Tom Van Grieken: wat hebben politici te winnen bij TikTok? "Je wordt beloond om te polariseren" 

Wat opvalt is dat Van Grieken zijn boodschap postte op TikTok, een relatief nieuw sociaal medium dat vooral draait om snelle, korte video's en dat zeer populair is bij jongeren. Is dat een slimme zet van Van Grieken? Reinout Van Zandycke adviseert politici op vlak van communicatie, zeker als het over nieuwe media zoals TikTok gaat, en raadt het gebruik van TikTok meestal niet aan. "Het is zeker een medium dat je kan gebruiken om je boodschap te verspreiden, maar het is niet het medium dat we het meest aanraden", vertelt Van Zandycke in "Laat".