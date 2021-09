Zanger Metejoor stapt uit het onderwijs: "Moeilijke beslissing maar ik wil voluit voor zangcarrière gaan"

Metejoor, ofwel Joris Van Rossem, stapt uit het onderwijs. Dat kondigt de zanger aan op Radio 2 Antwerpen. Tot voor kort was hij nog leerlingenbegeleider op de school Campos in Turnhout, maar nu gaat Van Rossem volop voor zijn zangcarrière. "Het was een moeilijke beslissing, maar het is zeker goed nieuws. Er komen heel wat dingen aan, zoals een album bijvoorbeeld", vertelt hij in "Start je dag".