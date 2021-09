100-jarige vrouw valt uit raam van woonzorgcentrum in Roosdaal: "Ongeval of poging tot ontsnapping"

De vrouw was nog maar enkele dagen in het woonzorgcentrum toen ze uit het raam viel. "Het ongeval gebeurde 's avonds laat om 23 uur", vertelt Toon van Melkebeek van de Raad van Bestuur van het woonzorgcentrum. "De vrouw was op de vensterbank, over de balustrade van het raam gekropen en zo naar beneden gevallen. Een toevallige voorbijganger hoorde het gekreun van de vrouw buiten en kon ons verwittigen. Ze werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst."