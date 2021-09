2.500 jaar geleden woonden er al mensen in Hechtel-Eksel, toont archeologisch onderzoek

De gebouwen op de Hasseltsebaan werden al gesloopt, maar vooraleer de winkelketen er zich vestigt, werd er een archeologisch vooronderzoek gedaan. “Op het terrein is een nederzetting gevonden die dateert van de ijzertijd, we spreken dan over de tijd tussen 475 voor Christus en 250 voor Christus. Nadien geraakte het terrein in onbruik, maar tussen de 8ste en 10de eeuw woonden er opnieuw mensen. Die bewoningssporen komen terug uit de vroege en volle middeleeuwen”, vertelt archeoloog Jeroen Verrijckt.