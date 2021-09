"Mijn vader was priester, mijn moeder non": journalist Koen Wauters over zijn ouders die "kap over de haag gooiden"

“Mijn moeder was uit overtuiging non geworden, hoewel er ook wel sprake was van indoctrinatie door de lokale pastoor, die haar van kindsbeen al zei: jij bent geroepen, jij bent een bruidje van God. Die man was op het eind van zijn leven trots dat hij 100 meisjes uit de gemeente naar het klooster had gekregen."

"Bij mijn vader was het een minder duidelijke keuze. Hij koos voor de norbertijnenabdij van Tongerlo omdat hij dacht dat het celibaat daar makkelijker te dragen zou zijn dan als pastoor in een dorp. Maar op het moment dat hij mijn moeder leerde kennen was het wel zijn vollédige leven: zijn persoonlijkheid en zijn werk vielen samen. Mijn moeder daarentegen gaf les; haar identiteit was dubbel; ze was geestelijke maar ook leerkracht.”