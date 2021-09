Uniek zomerweer zorgt voor succesvolle perenoogst: "Minder peren, maar wel veel groter"

Volgende maandag start de pluk van de Conference peren, 14 dagen later dan de twee voorbije jaren. De zomer was heel nat, maar dat schaadde de perenoogst niet. “We hebben dit jaar peren van uitzonderlijke kalibers en maten. Ze zijn zeker 2 tot 3 maten groter dan anders”, getuigt Filip Lowette, directeur van de Belgische Fruitveiling. Er hangt wel 25 procent minder peren aan de bomen, maar ze zijn wel van goede kwaliteit, in tegenstelling tot andere fruitsoorten deze zomer.