Bijna alle gemeenten in West-Vlaanderen blijven op afspraak werken

Heel wat gemeentes voeren opnieuw vrije openingsuren in. Toch blijft de helft van de gemeentes, een dertigtal in West-Vlaanderen, uitsluitend op afspraak werken. In Ingelmunster bijvoorbeeld beviel de werking tijdens corona zo goed dat ze de klok niet meer willen terugdraaien en alleen nog op afspraak mensen ontvangen.

Burgemeester Kurt Windels: "De ambtenaren vroegen 3 jaar geleden al om op afspraak te werken. Het gemeentebestuur blokte dat toen af. We dachten dat onze inwoners daar nog niet volledig rijp voor waren. Corona heeft ons gedwongen om op afspraak te leren werken. We zijn nu anderhalf jaar verder en dat wordt positief geëvalueerd. De mensen worden onmiddellijk geholpen door de juiste persoon. Er zijn geen wachtrijen. We kunnen de dossiers en vragen voorbereiden. Dus in dat opzicht zien wij geen enkele reden om naar het oude systeem terug te keren."