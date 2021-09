Boeren willen akkers nog bemesten, maar deadline laat dat niet toe: "De mestverwerking zit ook aan zijn limieten"

Lotte Arkens van varkensbedrijf Arkens-Jansen vertelt over een ander bijkomend probleem. “Wanneer de mest niet op de velden kan, moet het naar een mestverwerkingsbedrijf. Maar de mestverwerking zit ook aan zijn limieten. Je kan je mest niet blijven wegbrengen en zeker niet tegen zomaar elke prijs”, getuigt ze. Demir heeft daar een simpel antwoord op. “Het algemene principe is: de vervuiler betaalt. Dat is bij een ander bedrijf met afval zo en dat is in dit geval niet anders.”