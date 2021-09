"Bouwen met de natuur": oesters helpen Bengaals eiland te beschermen tegen verdwijnen in de golven

Er was al vastgesteld dat er in het water rond het eiland oesters voorkwamen, want de betonnen pijlers van een steiger op het eiland waren begroeid met oesters. En die bleken ook de betonnen ringen aantrekkelijk te vinden.

Wat in Nederland resultaat had, bleek ook in Bangladesh te werken, zei Smaal. "We hadden in de Oosterschelde gezien dat oesterriffen het vasthouden van slib en zand bevorderen en nog andere dingen doen, hetzelfde verschijnsel bleek aantoonbaar in het gebied bij dat eiland."

Het was heel duidelijk dat er op de plekken waar de kunstmatige riffen waren aangelegd, meer bezinking van slib was, dat het gebiedje hoger kwam te liggen dan de controlesites vlakbij waar geen riffen waren aangelegd.

Dat is vooral te danken aan het fysieke verschijnsel dat de riffen de golven afremmen, zei Smaal. Het zijn echte riffen want de schelpen zijn erg stevig en ook de dode schelpen helpen mee, en al die kalkstructuren remmen de golven af waardoor er aan de landzijde van het rif meer slib bezinkt. Daarnaast kunnen de schelpdieren zelf ook slib weg filteren, maar dat stelt volgens Smaal niet zo veel voor in vergelijking met de remmende werking van het rif.