Brand en explosie in Borgerhout: één gewonde, één woning volledig vernield, drie andere beschadigd

Rond 14 uur brak er brand uit in een woning aan de Griffier Schobbenslaan in Borgerhout, vlakbij het Rivierenhof. De bewoner van het huis, een bejaarde vrouw, werd door werknemers van een nabijgelegen bedrijf geëvacueerd, zag buurtbewoner Rudy Verbraecken. "Die mensen hebben haar buitengehaald. Ze was volledig in paniek natuurlijk. Ze hebben haar dan op een bankje gezet tot de ziekenwagen er was."

Volgens Verbraecken was het een hevige brand. "De vlammen sloegen echt door het dak heen, misschien wel 5 tot 6 meter hoog. Er was ook veel rook. Voordat de brandweer er was heb ik ook 4 of 5 knallen gehoord. Toen de brandweer er dan was en volop bezig was, was er nog een enorme explosie. Dat was een serieuze knal."