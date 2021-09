Coronabesmetting binnen koninklijke familie, koning en koningin schrappen uit voorzorg activiteiten

"Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften", staat er in een persbericht van het Paleis. "De activiteiten op de agenda van de Koning en de Koningin deze week en volgende week maandag worden daarom uitgesteld of afgelast."



Naar verluidt gaat het om een besmetting bij een van de twee jongste kinderen, prins Emmanuel en prinses Eléonore. De koning en de koningin zelf ondergingen al een PCR-test, zij testten negatief.