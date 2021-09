Dan toch geen audiëntie voor Paul bij koning Filip: "Ik stond al klaar in mijn kostuum"

"Eén van de dingen die we doen is systematisch elke ochtend berichten sturen via WhatsApp naar de jongeren of gezinnen. Zo horen we meteen hoe het met hen gaat, wat er moeilijk is. Soms sturen ze ons documenten door die ze niet begrijpen. Daar kunnen we hen snel mee verder helpen. Na een klein zetje maken ze soms een enorme progressie" zegt Proost.



Ook de toestand in Afghanistan laat zich voelen. "We begeleiden een aantal Afghaanse families die hier al een tijdje zijn. Zij hebben nu veel emotionele ondersteuning nodig. Ze zijn erg bezorgd om familie of vrienden die nog in Afghanistan zijn. Ze beleven vaak slapeloze nachten. We laten hen weten dat we er zijn en vragen of we iets voor hen kunnen doen. Dat is vaak al een wereld van verschil", besluit Paul Proost.