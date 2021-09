Amerikaanse staat Virginia mag het standbeeld van de zuidelijke generaal Robert E. Lee weghalen

Robert Lee is een legende in "the South". Het was een succesvolle militair in de oorlogen tegen Mexico en tegen de inheemse bevolking in Texas. Bij het uitbreken van de Burgeroorlog was hij gekant tegen de afscheiding van de zuidelijke staten en even leek het erop alsof hij in het Unie-leger van het noorden zou vechten. Uiteindelijk koos Lee -als inwoner van Virginia- toch voor het zuiden en werd hij er opperbevelhebber.

Lee boekte een aantal verrassende successen in de oorlog, maar het zuiden kon niet op tegen de overmacht. Begin 1865 tekende hij de overgave van zijn leger en ging daarna gewoon naar huis. Na de oorlog werd hij rector van een universiteit en zette hij zich in voor de verzoening tussen noord en zuid. Lee had zelf geen slaven, maar zijn vrouw wel en beschouwde zwarten als minderwaardig die niet in staat waren om te gaan stemmen, maar die wel een opleiding moesten krijgen.