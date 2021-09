De Lijn levert nog geen bussen voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout: "Ritten waren niet goed  besteld", zegt school 

Begin deze week was er ophef over de enorm lange reisweg van enkele leerlingen van Richtpunt, de provinciale school voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout. In sommige gevallen liep de reistijd op tot 5 uur en misten leerlingen zelfs de lessen, of kwamen ze daardoor ’s avonds laat thuis. Bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD) beloofde een onderzoek, nu blijkt dat het probleem nog veel groter is. De bussen die voor het vervoer bestemd zijn, zijn niet allemaal besteld volgens de betrokken school. De Lijn zou de bestelling vergeten te plaatsen zijn, of die zou fout gelopen zijn. Ook andere scholen in Buggenhout signaleren nu dat er leerlingen zijn die daardoor niet op school raken.