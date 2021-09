N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever wil af van coronabeperkingen: "De bevolking wordt gegijzeld"

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever vindt dat het stilaan tijd is om de coronabeperkingen los te laten. "De bevolking heeft gedaan wat ze moet doen, nu moeten we ophouden die bevolking te gijzelen", zei hij in De Ochtend op Radio 1. In zijn pleidooi is minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kop van Jut. "In anderhalf jaar tijd is ze er niet in geslaagd om een fatsoenlijk ministerieel besluit af te leveren."