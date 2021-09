Digitale infosessie voor ouders van niet-gevaccineerde kinderen: "Onder meer op vraag van scholen"

Volgens Decock brengt het nieuwe schooljaar de vaccinaties niet alleen binnen in het klaslokaal, maar ook in de woonkamer: "Leerlingen zien elkaar weer. Een leerling kan tegen een andere zeggen dat hij al gevaccineerd is. Een niet-gevaccineerde leerling kan zich dan gaan afvragen waarom hij nog geen prik heeft gekregen. Dat kan tot een gesprek thuis leiden. Ouders zijn niet altijd voorbereid op dat gesprek of weten niet goed hoe zo'n gesprek aan te pakken. We willen hen daarbij helpen."