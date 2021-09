Drie dagen nationale rouw in Griekenland na overlijden componist Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis, overleden op zijn 96e, beleefde een eeuw Griekse geschiedenis aan den lijve. Als verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de bezetter gearresteerd; in de burgeroorlog van 1946 tot 1949 werd hij naar een heropvoedingskamp gestuurd en gefolterd, wat hem levenslange gezondheidsproblemen opleverde. Vanaf de jaren 50 schreef hij volop filmmuziek, opera’s en veel composities op tekst van Griekse en buitenlandse dichters.

Tijdens het militaire regime in Griekenland van 1967 tot 1974 was zijn muziek verboden, werd hij in de gevangenis opgesloten en later het land uitgesmokkeld. In de jaren 80 was hij parlementslid voor de communistische partij, later was hij minister in een conservatief kabinet, en bij de grote economische crisis van 2008 was hij weer op straat te vinden tegen de besparingen.