Meer dan helft van 12- tot 18-jarigen in Druivenstreek nog niet gevaccineerd: "Franstalige sociale media spelen daarin een rol"

De laatste week is er weliswaar beterschap merkbaar. "Gisteren bijvoorbeeld was het erg druk in ons vaccinatiecentrum in de markthal in Overijse. Om de halve minuut konden we wel iemand inenten en dat waren vooral jongeren onder de 18 jaar. We hadden hen opgeroepen om langs te komen en dat hebben ze ook massaal gedaan", aldus nog Devroey. De Eerstelijnszone Druivenstreek zet ook een samenwerking op met de scholen in de buurt. Die proberen leerlingen te overtuigen om zich te laten vaccineren en er komen vaccinatiemomenten op school. Ten laatste op 15 oktober stoppen de vaccinatiecentra in Vlaanderen met vaccineren.