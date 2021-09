Betrouwbare slotenmakers krijgen vanaf volgend jaar een identificatiekaart

Slotenmakers zullen die identificatiekaart niet zomaar krijgen: "Ze moeten aan twee zaken voldoen: een gedragscode ondertekenen en over de technische competentie beschikken", zegt Eva De Bleeker: “Door de gedragscode te ondertekenen geven ze aan dat ze eerlijke handelspraktijken volgen: vooraf informatie geven over de basisprijs en de supplementen, een transparantie factuur opstellen en transparant communiceren over de prijs en hun contactgegevens. Daarnaast is ook ervaring, opleiding en technische competentie nodig voor de identificatiekaart.”

Dankzij de identificatiekaart weet je zeker dat je te maken hebt met een competente en eerlijke slotenmaker, zegt de staatssecretaris: “Bovendien komen er controles op die kaarten, en zul je alle slotenmakers met zo’n identificatiekaart terugvinden op een lijst van de overheidsdienst economie.“