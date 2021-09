Eventbureau uit Melle: "in oktober starten we met volle moed opnieuw van nul"

Sommige clubs houden nu al events als privé-feest, met maximaal 200 genodigden. Maar dat ziet Lucky Lemon niet zitten. "Wij wachten op de officiële start, omdat we met grotere events werken. We focussen ons op een nieuw seizoen met nieuwe concepten. De meeste van onze feestjes gaan door in de Gentse Vooruit, maar we werken ook in de Oude Vismijn. Ook in Kortrijk en Antwerpen hebben we events. Voor sommige van die events zullen we wellicht wel met een Covid Safe Ticket moeten werken, misschien als we boven de 500 bezoekers zitten."