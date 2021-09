Familie achter Amerikaans farmabedrijf treft schikking in opiatenproces

De familie Sackler heeft miljarden verdiend met de pijnstiller OxyContin. Purdue maakte veel reclame voor de erg verslavende pijnstiller. Volgens velen heeft dat de opiatencrisis in gang gezet, waarbij honderdduizenden Amerikanen stierven aan een overdosis.

Nu heeft de rechtbank een schikking goedgekeurd. Als deel van de faillissementsregeling stapt de familie Sackler uit de farmasector. Ze kan wel het grootste deel van haar fortuin van naar schatting 11 miljard dollar behouden.

De Sacklers stemden in met de betaling van 4,5 miljard dollar aan slachtoffers. In ruil krijgen ze levenslange bescherming tegen aansprakelijkheid voor hun rol in de opiatencrisis. Hun bedrijf Purdue Farma zal opgaan in een nieuwe entiteit gericht op de strijd tegen de opiatencrisis.

Niet iedereen is gelukkig met de goedkeuring van de schikking door de rechtbank. De procureur van de staat Washington heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan. Hij is het niet eens met immuniteit "in ruil voor een fractie van de winst die ze hebben gemaakt in de opiatenepidemie".