Gaslek in Ieper door wegenwerken: 45 buurtbewoners geëvacueerd

Iets voor 10 uur hebben arbeiders met een graafkraan de middendrukleiding van de gasvoorziening in Dikkebusseweg in Ieper, vlak bij het station geraakt. Met een oorverdovend lawaai ontsnapte er een grote hoeveelheid gas, die in de buurt voor een zware geurhinder zorgde. De brandweer evacueerde uit voorzorg 45 buurtbewoners. Zij werden opgevangen bij vrienden of familie. Wanneer dat niet kon, zorgde de brandweer voor verdere opvang, bijvoorbeeld in de aula van het uitvaartcentrum dichtbij.

"De Dikkebusseweg is een vrij drukke invalsweg naar Ieper. Gelukkig is die al een tijdje gedeeltelijk afgesloten door de werken. Anders ging het hier heel wat drukker zijn", vertelt majoor Rik Vandekerckhove van de brandweer in Ieper. Omdat het gaslek in de buurt van het station was, werd ook het treinverkeer tussen Ieper en Komen voor een uur stilgelegd. Fluvius onderneemt de nodige acties om het lek in de leiding te herstellen.