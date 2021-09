Gevaarlijkste moment op de weg is in maand september tussen 16 en 18 uur

"In september is er opnieuw veel meer verkeer", zegt Stef Willems van Vias. "Mensen zijn terug uit vakantie, het weer is vaak nog goed. Daardoor zijn ook heel wat mensen met te voet, met de fiets, bromfiets of motorfiets onderweg. Doordat er veel meer verkeersdrukte is, is er statistisch gezien meer kans dat er een ongeval kan gebeuren."