Grote hervormingen rond adoptie op komst: minister Beke vraagt tijdelijke "adoptiepauze" in Vlaanderen

"Bij de concrete uitwerking moeten we echt rekening houden met ouders die nu al in de procedure zitten", waarschuwt Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). "We moeten oppassen dat we niet alle adopties op één hoop gooien. Er zijn op de wereld meer dan 20 miljoen wezen, waarvan een groot gedeelte in extreme kansarmoede leeft. Adoptie biedt hen de kans op een beter leven. Niet alle interlandelijke adopties zijn het resultaat van misbruik in de herkomstlanden. Er zijn ook veel succesverhalen."