Heropstart Kwispel tegen Kanker: "Een hond leidt tot leukere gespreksonderwerpen dan kanker"

Nu ook Kwispel tegen Kanker kan heropstarten, hoopt de vzw het initiatief nieuw leven in te blazen. "Het idee voor Kwispel tegen Kanker is een paar jaar geleden gegroeid bij de Gentse Nancy Lelubre." Dat zegt William Fourie van de vzw Kwispel tegen Kanker bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Nancy was een aantal jaren geleden in behandeling tegen borstkanker. Ze had nood aan gesprekken die eens niet over kanker gingen. Ze merkte dat haar hond Pipje een verbindende factor was voor haar. Mensen spraken haar aan en ze kwam andere mensen met een hond tegen. Ze vond dat een heel eenvoudig maar tegelijk positief iets. Zo is de vzw Kwispel tegen Kanker gestart."