Hogeschool PXL ontvangt dubbel zoveel buitenlandse studenten nu buitenlandse stages weer kunnen

Bij de Limburgse hogeschool PXL trekken in het eerste semester opnieuw ongeveer 100 studenten naar het buitenland. Er komen evenveel buitenlandse studenten stage doen in Hasselt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen corona nog aan de orde was. Ook tegenover het jaar daarvoor gaat het om een stijging van 30 procent. “Er zijn ook enkele studenten die nog een semester langer studeren omdat ze vorig jaar de kans niet hadden om te reizen, maar de meesten zijn nieuwe studenten.”