Adoptiebureaus reageren op "pauzeknop" Beke: "Zal interlandelijke adoptie fnuiken"

Al twee jaar is er sprake van een plan om de regels rond interlandelijke adoptie aan te passen. De aanleiding daarvoor waren enkele getuigenissen over wanpraktijken binnen adopties. Om zulke situaties in de toekomst te voorkomen, werd er een rapport opgesteld met allerlei experten dat internationale adopties grondig zou bestuderen. Dat rapport kregen ook drie adoptiebureaus (Ray Of Hope, Het Kleine Mirakel en FIAC-horizon) in ons land vanmorgen te lezen. Maar volgens hen zijn zij op geen enkele manier gehoord in het onderzoek.